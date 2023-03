Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo ricoverata. La toccante lettera per l’ex fidanzata Valentina: “Correva a prendere le medicine quando stavo male” (Di martedì 21 marzo 2023) Veronica Satti, classe 1990, è la figlia di Bobby Solo e Mimma Foti. In molti, probabilmente, se la ricorderanno per la partecipazione al Grande Fratello 15. Proprio l’ex gieffina, sul profilo Instagram dov’è seguita da 107 mila persone, si è lasciata andare ad un lungo sfogo, così come riportato dal sito Biccy. “Lo stigma più grande sulle malattie invisibili ma in generale verso le persone che soffrono: viene perpetrato da chi parla troppo”, ha esordito Veronica sui social. Poi ha continuato a scrivere: “Pretestuose parole da persone che pensano di avere una certa e rara sensibilità, mentre in realtà sono totalmente polarizzate (nel senso psicologico della parola: Il pensiero polarizzato agisce automaticamente e porta a generalizzare le situazioni, senza fermarsi a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023), classe 1990, è ladie Mimma Foti. In molti, probabilmente, se la ricorderanno per la partecipazione al Grande Fratello 15. Propriogieffina, sul profilo Instagram dov’è seguita da 107 mila persone, si è lasciata andare ad un lungo sfogo, così come riportato dal sito Biccy. “Lo stigma più grande sulle malattie invisibili ma in generale verso le persone che soffrono: viene perpetrato da chi parla troppo”, ha esorditosui social. Poi ha continuato a scrivere: “Pretestuose parole da persone che pensano di avere una certa e rara sensibilità, mentre in realtà sono totalmente polarizzate (nel senso psicologico della parola: Il pensiero polarizzato agisce automaticamente e porta a generalizzare le situazioni, senza fermarsi a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StraNotizie : Veronica Satti ricoverata in una clinica: lo sfogo e la struggente lettera alla sua ex - BITCHYFit : Veronica Satti ricoverata in una clinica: lo sfogo e la struggente lettera alla sua ex -