Ventura | “Napoli nettamente più sù del Milan anche per il doppio confronto in Europa' '

A Radio CRC, nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Gianpiero Ventura, allenatore, che ha rilaciato le seguenti dichiarazioni: "Il Napoli? Partiamo dal presupposto che il Napoli sta facendo qualcosa di straordinariamente bello e produttivo. -afferma Ventura - Ci sono 19 punti sulla seconda ed è evidente che nessuno ha trovato i mezzi per rallenatare la macchina perfetta che è diventata il Napoli quest'anno. L'unica volta che la squadra è stata in difficoltà è stato contro la Lazio. Avevano chiuso in maniera buona tutte le traiettorie. Con un unico tiro la Lazio ha vinto. È stata l'unica volta che ho visto il Napoli non riuscire a sviluppare le proprie tematiche di gioco. Le gare contro il Milan? Il problema non è nè Pioli nè tattico, ma ...

