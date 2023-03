Ventola | «Involuzione Inter | Inzaghi in confusione Malcontento?»

Leggi su inter-news

(Di martedì 21 marzo 2023) L’dell’è evidente, tolti gli errori arbitrali della scorsa sera contro la Juventus. Nicolanon riesce a capire la situazione in casa nerazzurra, lo espone sulla BoboTV.– L’non è cresciuta, nemmeno migliorata. Nicolalo espone in questo modo: «L’sta vivendo un’totale, nessun giocatore è da sufficienza. Stai giocando-Juventus, capisco la pressione dei primi minuti ma non è possibile così. I bianconeri hanno meritato di vincere, c’è stata fatica in tutti i reparti e non capisco cosa sta succedendo. Non vorrei che ci fosse qualcheper le non scelte diin attacco, a centrocampo e in difesa. Stai perdendo 1-0, ...