Venti anni fa’ si invadeva l’Iraq | una riflessione di Attilio Runello

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaveChildrenIT : Sono passati venti anni da quando gli Stati Uniti hanno guidato l’invasione dell’#Iraq e la situazione è purtroppo,… - GiusCandela : Oggi è il compleanno di Franca Leosini. A sorprendere gli anni che compie: ottantanove. Ne dimostra venti di meno. - nigno11 : RT @rnstdelaserna: Venti anni fa con una bugia comincio il bombardamento dell'Iraq,paese che ancora non ha trovato la pace. Un milione e me… - maur50acq : @cattivamamy Anche io sono stato sposato fino a venti anni fa con gemelli - PerlaneraUno : RT @SAntonio10273: ??????... QUESTA NOTTE, VENTI ANNI FA, GLI STATI UNITI ATTACCAVANO L'IRAQ SENZA AVER SUBITO ATTI OSTILI, INVENTANDO INTERI… -

L'esperienza di vent'di Rai è stata un'enorme palestra ma senza la pazienza di Giobbe non potrei lavorare conpresidenti che hanno obiettivi differenti fra loro".... in combinazione con l'anno 2026, ivi comprese le varianti 'ventisei' e "duemilaventisei "'. ... fino al 2022 non si è mossa foglia da viale Trastevere , che solo l'anno scorso, a duedall'...Considerato il settimanale più prestigioso ed autorevole del mondo, ha di recente compiuto ben cento. Fondata nel marzo del 1923 è senza dubbio la rivista più diffusa. Vanta benmilioni di ...

Venti anni fa iniziava l’invasione dell’Iraq, il disastro di George W. Bush che paghiamo ancora oggi L'Espresso

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Trama: Venturi indaga su un attentato terroristico di venti anni prima, di cui è stata ingiustamente accusata unamica di Claudia Morandi. Intanto Ghirelli e la Ayroldi scoprono che lapparente ...