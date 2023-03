"Venga al processo con la scorta". La vittima di Di Fazio ha ancora paura

(Di martedì 21 marzo 2023) Oggi inizia ild'appello per il manager della farmaceutica, già condannato in abbreviato a 15 anni di carcere per avere violentato e narcotizzato una studentessa con la scusa di uno stage

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomeoMJ : E che @Daniele_Autieri sia persona informata sui fatti e presumibilmente anvhe imbeccata da dentro il sistema @FIGC… - IndritSelimi : @HSkelsen 1) Non è una logica a ribasso per l’???? se vengono integrati in ???? (processo da rif.) e venga fornito loro… - Frances99584624 : RT @Silvanovolpagni: @massimozampini Ridi, ridi che appena inizia il processo riderà qualcun altro. Siete talmente marci che, oramai, per v… - Silvanovolpagni : @massimozampini Ridi, ridi che appena inizia il processo riderà qualcun altro. Siete talmente marci che, oramai, pe… - enea2punto0 : @francodeandrea @zona_bianca I filmati che documentano il reato vanno portati alle forza dell’ordine e/o al magistr… -

"Rimane l'impegno e il forte desiderio del Sudafrica che il conflitto in Ucrainarisolto ... Il primo fu chiamato a giudicare i capi nazisti neldi Norimberga, mentre il secondo era ...E' ormai prassi che la foto vincitrice dell'edizione passata,utilizzata per i depliant e per ...e di orgoglio in quanti guardano questi scatti significa coinvolgerli attivamente in quel...Sono passati sette anni ma ad oggi ilper individuare i responsabili non è ancora iniziato ... Chiediamo che questa propostasubito calendarizzata e approvata, per dare al Parlamento ...

"Venga al processo con la scorta". La vittima di Di Fazio ha ancora ... ilGiornale.it

Oggi inizia il processo d'appello per il manager della farmaceutica, già condannato in abbreviato a 15 anni di carcere per avere violentato e narcotizzato una studentessa con la scusa di uno stage ...