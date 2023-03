Veneto, è guerra dopo la Commissione d’inchiesta Covid. Le minoranze accusano Zaia e vanno in procura: “Si potevano salvare 3mila persone” (Di martedì 21 marzo 2023) A Bergamo per far luce sulla gestione della pandemia ha indagato la magistratura, notificando l’avviso di conclusione degli accertamenti a una ventina di persone. A Venezia, invece, è stata una Commissione d’inchiesta chiesta dalle minoranze del consiglio regionale ad occuparsi di una delle fasi più drammatiche del Covid, la seconda ondata dell’inverno 2020, con un numero di decessi superiore, anche in valore assoluto, a quello di altre regioni italiane. Che cosa accadde in quei mesi drammatici, mentre il governatore Luca Zaia teneva le conferenze stampa quotidiane dalla sede della Protezione Civile, additando il modello Veneto come un approccio esemplare all’emergenza? La Commissione – si è insediata a giugno 2021 e ha ascoltato 57 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) A Bergamo per far luce sulla gestione della pandemia ha indagato la magistratura, notificando l’avviso di conclusione degli accertamenti a una ventina di. A Venezia, invece, è stata unachiesta dalledel consiglio regionale ad occuparsi di una delle fasi più drammatiche del, la seconda ondata dell’inverno 2020, con un numero di decessi superiore, anche in valore assoluto, a quello di altre regioni italiane. Che cosa accadde in quei mesi drammatici, mentre il governatore Lucateneva le conferenze stampa quotidiane dalla sede della Protezione Civile, additando il modellocome un approccio esemplare all’emergenza? La– si è insediata a giugno 2021 e ha ascoltato 57 ...

