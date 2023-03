Venerato: "Osimhen vale 150 milioni, ecco tutti i nomi per sostituirlo" (Di martedì 21 marzo 2023) A "1 Football Club" su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai, di seguito le sue dichiarazioni: Per Osimhen la base d’asta è 150 milioni? “La cifra per l’eventuale cessione dovrebbe proprio aggirarsi sui 150 milioni. Il Manchester United resta sicuramente una delle squadre che segue il calciatore, soprattutto in virtù dei problemi in attacco. In tal senso, anche il Chelsea potrebbe configurarsi come squadra interessata, così come il Tottenham. Molto dipenderà anche dal futuro di stelle come Neymar e Mbappe. Non escludo che essi possano lasciare Parigi, e determinare un avvicinamento anche del club francese alla punta nigeriana. Dunque, è un discorso destinato a rimanere aperto sino alla prossima sessione di mercato. Il sogno del calciatore, d’altronde, è quello di poter giocare in Premier ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 21 marzo 2023) A "1 Football Club" su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro, giornalista Rai, di seguito le sue dichiarazioni: Perla base d’asta è 150? “La cifra per l’eventuale cessione dovrebbe proprio aggirarsi sui 150. Il Manchester United resta sicuramente una delle squadre che segue il calciatore, soprattutto in virtù dei problemi in attacco. In tal senso, anche il Chelsea potrebbe configurarsi come squadra interessata, così come il Tottenham. Molto dipenderà anche dal futuro di stelle come Neymar e Mbappe. Non escludo che essi possano lasciare Parigi, e determinare un avvicinamento anche del club francese alla punta nigeriana. Dunque, è un discorso destinato a rimanere aperto sino alla prossima sessione di mercato. Il sogno del calciatore, d’altronde, è quello di poter giocare in Premier ...

