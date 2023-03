‘Vedi Napoli e poi muori’ | vogliamo finalmente domandarci perché?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 marzo 2023) Nella lettera del 2 marzo 1787, nel Viaggio in Italia, Goethe scrive: “Della posizione della città e delle sue meraviglie tanto spesso descritte e decantate, non farò motto.e poi muori!’ dicono qui”. Mai come oggi,viene descritta tra i luoghi più belli del mondo da visitare (New York Times marzo 2023), eppure mai come oggi e in particolare per “mortalità evitabile”è la provincia di Italia dove si muore di più, e in maniera “evitabile”, ma non facciamo proprio nulla né per capire come né tantomeno per evitarlo.? La recentissima scoperta della ennesima maxi discarica occulta di rifiuti tossici industriali, scoperta solo grazie alle innovative tecniche di indagine del territorio (droni e sensori termici), rende ormai sempre più chiari non solo i dati epidemiologici ...