Vasco Rossi lancia un “brivido” a Ciao Maschio! (Di martedì 21 marzo 2023) Non è solamente un successo di ascolti, ma anche di apprezzamenti da parte delle celebrità. Il programma televisivo Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo, riceve un riconoscimento di valore dalla leggenda della musica italiana, Vasco Rossi. Il cantante ha condiviso sui suoi profili social, Instagram e Facebook, un breve video della trasmissione Rai, evidenziando il suo apprezzamento per il contenuto e per la conduzione della De Girolamo. La scelta della celebre frase di Vasco Rossi, “La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia”, da parte della conduttrice, è stata utilizzata come spunto per il tema della puntata intitolata “Follie d’amore”. Tra gli ospiti della trasmissione, figurava il professor Vincenzo Schettini, noto al grande pubblico come “La ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 marzo 2023) Non è solamente un successo di ascolti, ma anche di apprezzamenti da parte delle celebrità. Il programma televisivoMaschio, condotto da Nunzia De Girolamo, riceve un riconoscimento di valore dalla leggenda della musica italiana,. Il cantante ha condiviso sui suoi profili social, Instagram e Facebook, un breve video della trasmissione Rai, evidenziando il suo apprezzamento per il contenuto e per la conduzione della De Girolamo. La scelta della celebre frase di, “La vita è unche vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia”, da parte della conduttrice, è stata utilizzata come spunto per il tema della puntata intitolata “Follie d’amore”. Tra gli ospiti della trasmissione, figurava il professor Vincenzo Schettini, noto al grande pubblico come “La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : TV, CIAO MASCHIO: VASCO ROSSI SUI SOCIAL RILANCIA IL PROGRAMMA DELLA DE GIROLAMO - - AngeloGemelli7 : @pattichiaripat Anche se questa vita un senso non ce l'ha. By Vasco Rossi . - AndreaPluchino3 : @LaBombetta76 Sembra Vasco Rossi - PradoPa3 : RT @HerrrHorst: I Pappagone, i Cazzopone e tutto quel fritto misto lì sono come i Vasco Rossi, i Ligabue, i Pelù. Se dopo anni ancora ascol… - FabioArboit : Per i fan di @vascorossi da oggi in edicola le figurine #VAscoKOMCollection -