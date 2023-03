Var e risse | benvenuti nel saloon Serie A

(Di martedì 21 marzo 2023) Il derby della Capitale si è trasformato in unda tutti contro tutti, con cinque espulsi e nove ammoniti, tensione alle stelle dentro e fuori l'Olimpico e anche lo spettacolo poco consigliabile della lite negli spogliatoi tra il senatore Claudio Lotito, già presidente della Lazio, è il tecnico Jose Mourinho che in quel corridoio non ci poteva nemmeno stare perché squalificato. Per la storia dello scazzo con il quarto ufficiale Serra che ha diviso l'Italia tra innocentisti e colpevolisti (con partecipazione dei complottisti perché spedito in panchina contro la Juventus grazie a sospensione del procedimento) e sulla quale la giustizia sportiva non è ancora riuscita a dire una parola definitiva. A San Siro si è discusso più di Var e tocchi di braccio che di calcio. Anche perché di spettacolo ce n'è stato poco tra due squadre con le energie al lumicino e diversi ...

Totale, pochissimo football, espulsioni,, polemiche,il repertorio classico di un sistema, quello italiano, tornato agli anni bui, quelli dei sospetti e delle minacce. Le tecnologie non ...Tre, cartellini fioccati nel finale, polemiche a non finire: non è stata una direzione ... Identico il motivo: un tocco di mano non ravvisato da arbitro enell'azione del gol bianconero. ...Alla mano ci pensa Rabiot come con la Sampdoria, regalando quattro minuti diper convalidare il ... gli altri raccolgono le briciole tra rossi e. La Lazio è la vera seconda con il meno 15 ...

La Juve batte l'Inter sul campo ma nel "terzo tempo" scoppia la rissa RaiNews

Più curioso che tutti a modo loro agitino le questioni arbitrali e le tensioni come feticcio dell'inadeguatezza altrui dimenticandosi puntualmente di quando è toccato a loro avere da lamentarsi. Ci è ...Per fortuna il calcio italiano ha rialzato la testa in Europa, l'orgoglio ha illuminato di immenso i più Per fortuna il calcio italiano ha rialzato la testa in Europa, l'orgoglio ha illuminato di imme ...