Vangelo di oggi 21 Marzo 2023: Gv 5,1-16 | Video commento (Di martedì 21 marzo 2023) Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di martedì 21 Marzo 2023, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi: “Vuoi guarire?” L’uomo ha per Dio un valore così grande da essersi Egli stesso fatto uomo per poter com-patire con l’uomo, in modo L'articolo Vangelo di oggi 21 Marzo 2023: Gv 5,1-16 Video commento proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 21 marzo 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi martedì 21, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Vuoi guarire?” L’uomo ha per Dio un valore così grande da essersi Egli stesso fatto uomo per poter com-patire con l’uomo, in modo L'articolodi21: Gv 5,1-16proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Il suggerimento, quello di #PapaFrancesco all' #Angelus di oggi: ecco perché leggere il miracolo del cieco nato dal… - afterglow95_ : @cipcipdlo567 Lungi da me prendere come vangelo ciò che dice Barù (anche perché è difficile…) ma oggettivamente lui… - Tittililly : RT @enzo_medoli: @Pontifex_it LUNEDI VESPRI LITURGIA OGGI LA CHIESA CELEBRA SAN GIUSEPPE. MEMORIA. CANTO AL VANGELO LODE E ONORE A TE SIG… - Alex_Bruzzi1975 : RT @diariotv2000: 'Oggi il Vangelo ci mostra Gesù che ridona la vista a un uomo cieco dalla nascita (cfr Gv 9,1-41).' #PapaFrancesco #Angel… - ACKant : Per essere co-creatori del mondo serviva. Lo abbiamo salutato oggi con il Vangelo delle vergini sagge, ma lo zio Is… -