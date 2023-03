Valencia CF: Gattuso racconta il suo passato al Valencia: “Sapevo di andare in un club con problemi” (Di martedì 21 marzo 2023) 2023-03-20 13:19:41 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: C.Così tre mesi dopo aver lasciato il Valencia, Gennaro Gattuso ha parlato per la prima volta in un media. Il tecnico azzurro, che ha lasciato il Mestalla senza dare ulteriori spiegazioni, non ha dovuto approfondire la sua esperienza La Lega In Sport a larghezza radiodel RAI1. Era il 31 gennaio, quando l’allenatore italiano ha chiesto a Layhoon di lasciare il club per il assenza di rinforzos nel mercato invernale, e vedere come la squadra è calata sportivamente, senza la capacità di farlo reagire. Colpisce che nella stessa intervista menzioni il nome di Sofyane Amrabat (centrocampista difensivo della nazionale del Marocco) come colui che lo ha “emozionato” di più negli ultimi Mondiali. Il ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 marzo 2023) 2023-03-20 13:19:41 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: C.Così tre mesi dopo aver lasciato il, Gennaroha parlato per la prima volta in un media. Il tecnico azzurro, che ha lasciato il Mestalla senza dare ulteriori spiegazioni, non ha dovuto approfondire la sua esperienza La Lega In Sport a larghezza radiodel RAI1. Era il 31 gennaio, quando l’allenatore italiano ha chiesto a Layhoon di lasciare ilper il assenza di rinforzos nel mercato invernale, e vedere come la squadra è calata sportivamente, senza la capacità di farlo reagire. Colpisce che nella stessa intervista menzioni il nome di Sofyane Amrabat (centrocampista difensivo della nazionale del Marocco) come colui che lo ha “emozionato” di più negli ultimi Mondiali. Il ...

