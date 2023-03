Valanga sopra Courmayeur, le vittime sono due ragazze 25enni (Di martedì 21 marzo 2023) sono Annika Maria Henriette Frankendale e Theresia Jansson Palmer le vittime della Valanga staccatasi domenica scorsa nel canale degli Spagnoli, in val Veny, sopra Courmayeur. Entrambe avevano 25 anni. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023)Annika Maria Henriette Frankendale e Theresia Jansson Palmer ledellastaccatasi domenica scorsa nel canale degli Spagnoli, in val Veny,. Entrambe avevano 25 anni.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (A… - infoitinterno : Valanga sopra Courmayeur,”distacco partito sotto i nostri piedi” - BEPPESARNO : ...Quest'anno pareva di non dover sentire tragedie di sci-alpinisti morti sfidando la montagna??? e queste nevi orma… - infoitinterno : Valanga sopra Courmayeur: trovato il corpo della sciatrice dispersa - Agenzia_Ansa : 'La valanga è partita sotto i nostri piedi'. Così i due ragazzi salvi dopo essere stati trascinati per 10 metri nel… -