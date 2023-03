Vadym Boichenko | sindaco di Mariupol | «Sogno che l’Aia processi Putin sul palco del nostro teatro Da qui ha rapito 1000 bambini»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Vadym Boichenko, sindaco di Mariupol: «Sogno che l’Aia processi Putin sul palco del nostro teatro. Da qui ha rapito… -

Il sindaco di Mariupol, ha fatto sapere che sul posto si sta combattendo duramente, ma non è chiaro 'cosa sta succedendo né se gli ucraini sono in salvo o meno'. Attacco all'...Petro Andryushchenko, consigliere di, il sindaco ucraino della città simbolo dell'assedio di Mosca, ha svelato che l'esercito russo sarebbe pronto a organizzare proprio a Mariupol la...

Vadym Boichenko, sindaco di Mariupol: «Sogno che l’Aia processi Putin sul palco del nostro teatro. Da qui ha... Corriere della Sera

È una messinscena!». «So chi sei, donna coraggiosa», dice Vadym Boichenko, sindaco ufficiale di Mariupol, in esilio a Zaporizhiaha. «Sicuramente si tratta di una donna ucraina, una dei migliaia di ...Representatives of the Ukrainian authorities have stated that Russians continue to demolish damaged houses, and also actively use helicopters in occupied Mariupol. Source: Mariupol City Council and ...