Vaciago da non credere: «Certezze sul caso Rabiot? Accecati dal tifo!» (Di martedì 21 marzo 2023) Guido Vaciago, Direttore di Tuttosport, questa mattina sul quotidiano di Torino è tornato sull’episodio di San Siro con il palese tocco di mano di Adrien Rabiot sparando a zero nei confronti di chi la pensa diversamente. TOCCO DI MANO – Guido Vaciago da non credere oggi tra le colonne di Tuttosport: «Nutrire delle Certezze sul caso Rabiot, in un senso o nell’altro, significa essere Accecati dal tifo o dall’interesse. Intendiamoci, qualsiasi opinione è legittima, ma di fronte al dubbio dovrebbe essere formulata con più cautela e molto meno isteria. Non è il caso di recitare la parte dei moralisti o, peggio ancora, delle verginelle che oggi scoprono scandalizzate la dirompente polarizzazione che ha invaso il Paese (non solo il calcio) e ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) Guido, Direttore di Tuttosport, questa mattina sul quotidiano di Torino è tornato sull’episodio di San Siro con il palese tocco di mano di Adriensparando a zero nei confronti di chi la pensa diversamente. TOCCO DI MANO – Guidoda nonoggi tra le colonne di Tuttosport: «Nutrire dellesul, in un senso o nell’altro, significa esseredal tifo o dall’interesse. Intendiamoci, qualsiasi opinione è legittima, ma di fronte al dubbio dovrebbe essere formulata con più cautela e molto meno isteria. Non è ildi recitare la parte dei moralisti o, peggio ancora, delle verginelle che oggi scoprono scandalizzate la dirompente polarizzazione che ha invaso il Paese (non solo il calcio) e ...

