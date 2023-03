Vacanze in Kenya | un concentrato d’Africa

Leggi su udine20

(Di martedì 21 marzo 2023) Ilha tutto quello che associamo all’Africa: spiagge bianche e acque purissime, la mitica Rift Valley, il grande Kilimangiaro e una savana da esplorare in safari. Ilè uno dei più bei stati dell’intera Africa. Non manca proprio nulla di ciò che normalmente associamo all’Africa: la savana con i leoni, gli elefanti, le giraffe, le zebre e le antilopi, ma anche spiagge tropicali purissime e grandi metropoli in rapida espansione. La terra dei Masai è tutta da scoprire, e le attrazioni da ammirare sono così tante che creare un itinerario risulta davvero complicato. Naturalmente, ci si può sempre dirigere verso un resort in riva al mare come il Barracuda Inn, e preferire il relax all’azione. Scopriamo cosa offre il! MountNational Park Si tratta della riserva naturale che ha come ...