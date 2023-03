Va in supermercato e picchia l’addetto per non pagare | preso

(Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quando è arrivato alla cassa ha sferrato un pugno ad uno dei dipendenti per tentare la fuga senzaalcuni generi alimentari che avevama poco dopo è stato arrestato. E’ accaduto a Castellammare di Stabia. Nei guai è finito un 45enne di Boscoreale che ora dovrà rispondere di rapina. L’uomo haalcuni generi alimentari dagli scaffali di unin Via Napoli e, per guadagnarsi la fuga senza, ha colpito con un pugno uno dei dipendenti. I militari, allertati dal personale del market, hanno facilmente rintracciato il 45enne mentre era a bordo di un’utilitaria. Finito in manette, è stato sottoposto ai domiciliari. La merce è stata riconsegnata, per l’impiegato lesioni ritenute guaribili in tre giorni. L'articolo proviene da ...

