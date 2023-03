Utero in affitto, Carfagna: “Voterò la proposta Meloni. I bambini non devono pagare le scelte degli adulti” (Di martedì 21 marzo 2023) È pronta a votare la proposta di Fratelli d’Italia sul divieto di Utero in affitto praticato all’estero. L’ex forzista Mara Carfagna, oggi presidente di Azione, non ha dubbi da che parte stare nel dibattito infuocato di queste ore. Utero in affitto, Carfagna: Voterò la proposta di FdI “Ho presentato una legge contro la maternità surrogata da punire anche se praticata all’estero, perché in Italia è già vietato. E Voterò la proposta di Giorgia Meloni”. Così intervistata da Repubblica l’ex ministra del Sud, che guarda alla tutela del neonato delle coppie gay. “Perché i bambini non possono e non devono pagare le scelte ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 marzo 2023) È pronta a votare ladi Fratelli d’Italia sul divieto diinpraticato all’estero. L’ex forzista Mara, oggi presidente di Azione, non ha dubbi da che parte stare nel dibattito infuocato di queste ore.inladi FdI “Ho presentato una legge contro la maternità surrogata da punire anche se praticata all’estero, perché in Italia è già vietato. Eladi Giorgia”. Così intervistata da Repubblica l’ex ministra del Sud, che guarda alla tutela del neonato delle coppie gay. “Perché inon possono e nonle...

