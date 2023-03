Usa, giovane afroamericano ucciso dalla polizia: diffuso il video choc. 'Schiacciato a terra da 10 agenti' (Di martedì 21 marzo 2023) Ennesimo episodio di abuso della forza da parte della polizia statunitense. Questa volta, la vittima è Irvo Otenio un giovane afroamericano di 28 anni con problemi mentali. E il video choc diffuso dal ... Leggi su leggo (Di martedì 21 marzo 2023) Ennesimo episodio di abuso della forza da parte dellastatunitense. Questa volta, la vittima è Irvo Otenio undi 28 anni con problemi mentali. E ildal ...

