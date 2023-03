Usa, afroamericano ucciso da agenti in ospedale: i filmati delle telecamere di sorveglianza (Di martedì 21 marzo 2023) Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del Central State Hospital della Virginia mostrano la morte di Irvo Otieno, 28enne afroamericano che si era recato nella struttura il 6 marzo scorso. Le telecamere dell'ospedale mostrano gli ultimi momenti di vita di Otieno: gli agenti della Contea di Henrico portano il 28enne nella sala ricoveri dell'ospedale in manette e catene ai piedi; poi per 11 minuti lo tengono a terra (riportiamo qui alcuni secondi). Poco dopo le telecamere mostra medici e infermieri cercare di rianimare Otieno. Leggi su lastampa (Di martedì 21 marzo 2023) Le immagini riprese dalledi videodel Central State Hospital della Virginia mostrano la morte di Irvo Otieno, 28enneche si era recato nella struttura il 6 marzo scorso. Ledell'mostrano gli ultimi momenti di vita di Otieno: glidella Contea di Henrico portano il 28enne nella sala ricoveri dell'in manette e catene ai piedi; poi per 11 minuti lo tengono a terra (riportiamo qui alcuni secondi). Poco dopo lemostra medici e infermieri cercare di rianimare Otieno.

