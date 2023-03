US Open, annuncio storico: da quest'anno in chiaro su SuperTennis! (Di martedì 21 marzo 2023) Sportcast, la società del Gruppo FITP che gestisce il canale tv SuperTennis, comunica di aver raggiunto un accordo con la United States Tennis Association (la federtennis statunitense) per acquistare in esclusiva tutti i diritti media degli US Open.L’accordo, raggiunto con la collaborazione di IMG, avrà durata pluriennale a partire dal 2023, e consentirà agli appassionati italiani di tornare ad assistere gratuitamente alla prova americana del Grand Slam® dopo 34 anni di visione limitata alle pay tv. SuperTennis trasmetterà i match più importanti sia in... Leggi su digital-news (Di martedì 21 marzo 2023) Sportcast, la società del Gruppo FITP che gestisce il canale tv SuperTennis, comunica di aver raggiunto un accordo con la United States Tennis Association (la federtennis statunitense) per acquistare in esclusiva tutti i diritti media degli US.L’accordo, raggiunto con la collaborazione di IMG, avrà durata pluriennale a partire dal 2023, e consentirà agli appassionati italiani di tornare ad assistere gratuitamente alla prova americana del Grand Slam® dopo 34 anni di visione limitata alle pay tv. SuperTennis trasmetterà i match più importanti sia in...

Fprime86 : RT @FiorinoLuca: ?? UFFICIALE ?? Dopo oltre trent'anni lo US Open torna in chiaro e gratis in tv. Dove? Su @SuperTennisTv! - Leonard40959202 : RT @federtennis: Gli #USOpen tornano in chiaro in Italia dopo 34 anni! Accordo storico tra Sportcast e @usta: lo Slam statunitense sarà i… - federtennis : Gli #USOpen tornano in chiaro in Italia dopo 34 anni! Accordo storico tra Sportcast e @usta: lo Slam statunitense… - Kirsten Corio, USTA: "SuperTennis ha dimostrato di essere una fidata casa dello sport in Italia. Con così tanti gio… - GeorgeSpalluto : L'accordo, raggiunto con la collaborazione di IMG, avrà durata pluriennale a partire dal 2023, e consentirà agli ap…