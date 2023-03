Uomo di fumo: il ritorno al cinema di Stefania Sandrelli, svelata l’uscita! (Di martedì 21 marzo 2023) Uomo di fumo è la pellicola che segna il ritorno al cinema di Stefania Sandrelli: tramite comunicato stampa ne è stata svelata l’uscita e diversi dettagli, scopriamoli insieme! Distribuito da Cinemusa, arriva nei cinema il 30 Marzo 2023 Uomo di fumo, road movie che narra una intrigante vicenda drammatica raccontata con tono di commedia e che rappresenta una nuova collaborazione tra il regista Giovanni Soldati e la compagna di vita Stefania Sandrelli, diretta sul piccolo schermo nella serie I racconti del maresciallo e sul grande ne L’attenzione e La sposa americana. Protagonista di Uomo di fumo è Selene Caramazza (Spaccaossa) affiancata da Giorgio ... Leggi su tuttotek (Di martedì 21 marzo 2023)diè la pellicola che segna ilaldi: tramite comunicato stampa ne è statal’uscita e diversi dettagli, scopriamoli insieme! Distribuito da Cinemusa, arriva neiil 30 Marzo 2023di, road movie che narra una intrigante vicenda drammatica raccontata con tono di commedia e che rappresenta una nuova collaborazione tra il regista Giovanni Soldati e la compagna di vita, diretta sul piccolo schermo nella serie I racconti del maresciallo e sul grande ne L’attenzione e La sposa americana. Protagonista didiè Selene Caramazza (Spaccaossa) affiancata da Giorgio ...

