“Uomo di fumo” | al cinema il film con Stefania Sandrelli TRAILER

Dal 30 marzo il film che rappresenta dopo tanti anni una collaborazione tra il regista Giovanni Soldati e la compagna Stefania Sandrelli Distribuito da Cinemusa, arriva nei cinema il 30 Marzo 2023 Uomo di fumo, road movie che narra una intrigante vicenda drammatica raccontata con tono di commedia e che rappresenta una nuova collaborazione tra il regista Giovanni Soldati e la compagna di vita Stefania Sandrelli, diretta sul piccolo schermo nella serie I racconti del maresciallo e sul grande ne L'attenzione e La sposa americana. Protagonista di Uomo di fumo è Selene Caramazza (Spaccaossa) affiancata da Giorgio Borghetti (la soap Incantesimo), Marco Valerio Montesano (The honeymoon: Come ti rovino il viaggio di nozze)

Silvia ha ventidue anni ed è in cerca del padre; un uomo disperso, un uomo di fumo. Si intitola proprio così, Uomo di fumo, il primo film che vede Stefania Sandrelli apparire davanti alla cinepresa per il compagno di vita e regista Giovanni Soldati. Un road movie che ... Il film rappresenta una nuova collaborazione tra il regista Giovanni Soldati e la compagna di vita Stefania Sandrelli, diretta sul piccolo schermo nella serie I racconti del maresciallo