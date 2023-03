Uomini e Donne, Sossio Aruta confessa: "La crisi con Ursula c'è stata. Sono stato male fisicamente" (Di martedì 21 marzo 2023) Il cavaliere napoletano di Uomini e Donne, Sossio Aruta confessa che la crisi con la sua dama Ursula c’è stata Sicuramente molti si ricorderanno di Sossio, il cavaliere di Castellammare di Stabia che qualche anno fa cercava l’amore nel parterre del programma di Maria De Filippi. Dopo aver iniziato diverse frequentazioni, arriva nel programma Ursula Bennardo, una dama dagli occhi chiari e i capelli biondi che rapisce il cavaliere. Dopo numerosi alti e bassi decidono di uscire insieme e partecipano anche a Temptation Island VIP. Dal villaggio che mette alla prova i sentimenti delle coppie, i due non escono insieme, ma una volta ritornati nello studio Sono come due calamite: decidono di dare una ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 21 marzo 2023) Il cavaliere napoletano diche lacon la sua damac’èSicuramente molti si ricorderanno di, il cavaliere di Castellammare di Stabia che qualche anno fa cercava l’amore nel parterre del programma di Maria De Filippi. Dopo aver iniziato diverse frequentazioni, arriva nel programmaBennardo, una dama dagli occhi chiari e i capelli biondi che rapisce il cavaliere. Dopo numerosi alti e bassi decidono di uscire insieme e partecipano anche a Temptation Island VIP. Dal villaggio che mette alla prova i sentimenti delle coppie, i due non escono insieme, ma una volta ritornati nello studiocome due calamite: decidono di dare una ...

