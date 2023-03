Uomini e Donne, oggi 21 marzo 2023: nuove segnalazioni su Alessio Corvino (Di martedì 21 marzo 2023) La puntata di Uomini e Donne che vedremo oggi, martedì 21 marzo 2023, si aprirà con il trono di Lavinia Mauro, che ancora non si avvia verso una conclusione. La tronista da tempo ha soli due corteggiatori – Alessio Corvino (il rosso) e Alessio Campoli (il moro) – ma continua a dire di non avere una scelta. A confonderla ulteriormente, le nuove segnalazioni che sono giuste proprio su Corvino, accusato da sempre di fare troppe serate, di avere troppe amiche e, nella fattispecie dell’ultima segnalazione, di trovarsi negli stessi luoghi frequentati dalla ex storica, di cui Lavinia è gelosissima. Uomini e Donne anticipazioni, Lavinia Mauro bacia sia Alessio ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 marzo 2023) La puntata diche vedremo, martedì 21, si aprirà con il trono di Lavinia Mauro, che ancora non si avvia verso una conclusione. La tronista da tempo ha soli due corteggiatori –(il rosso) eCampoli (il moro) – ma continua a dire di non avere una scelta. A confonderla ulteriormente, leche sono giuste proprio su, accusato da sempre di fare troppe serate, di avere troppe amiche e, nella fattispecie dell’ultima segnalazione, di trovarsi negli stessi luoghi frequentati dalla ex storica, di cui Lavinia è gelosissima.anticipazioni, Lavinia Mauro bacia sia...

