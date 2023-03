Uomini e Donne, Maria De Filippi torna a sorridere grazie a Tina Cipollari (Di martedì 21 marzo 2023) Da quando Maria De Filippi è tornata in studio per condurre i suoi programmi (Amici e Uomini e Donne, perché C’è Posta per Te era già stato registrato ed ormai è terminato) dopo la morte dell’amatissimo marito Maurizio Costanzo, è sempre stata molto professionale e anche se ovviamente i suoi occhi sono costantemente velati di tristezza, all’apparenza è tornata quella di sempre. Si tratta solo di professionalità, certo, ma invece è stata naturale la prima, vera risata che Tina Cipollari è riuscita a strappare alla conduttrice nell’ultima puntata di Uomini e Donne. Uomini e Donne, la battuta di Tina Cipollari su Gemma Galgani Tutto è cominciato parlando ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 marzo 2023) Da quandoDeta in studio per condurre i suoi programmi (Amici e, perché C’è Posta per Te era già stato registrato ed ormai è terminato) dopo la morte dell’amatissimo marito Maurizio Costanzo, è sempre stata molto professionale e anche se ovviamente i suoi occhi sono costantemente velati di tristezza, all’apparenza èta quella di sempre. Si tratta solo di professionalità, certo, ma invece è stata naturale la prima, vera risata cheè riuscita a strappare alla conduttrice nell’ultima puntata di, la battuta disu Gemma Galgani Tutto è cominciato parlando ...

