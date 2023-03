Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 21/03/23 (Di martedì 21 marzo 2023) Io quando vedo le persone piangere mi rammolisco sempre, c’è poco da fare, e se per tutta la prima parte della puntata odierna di Uomini e Donne sono stata lì ad inveire contro Lavinia Mauro, quando poi vedo una persona piangere, e mi sembravano lacrime comunque sincere, di sincera delusione, un po’ mi dispiaccio sempre. Il problema di base, inutile manco dirlo, è che un trono non può durare quasi 7 mesi, se dura così tanto scadere nel surreale e nel poco credibile diventa quasi automatico, ma l’altro grande problema del trono di Lavinia è proprio Lavinia. Non solo per il modo di fare petulante, non solo per l’infantilità (che a 26 anni non manco più tanto giustificabile), ma anche, e forse soprattutto, per il tipo di approccio insano che sembra avere rispetto alle relazioni. Dopo aver passato mesi a sentirla lamentarsi con Alessio ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 marzo 2023) Io quando vedo le persone piangere mi rammolisco sempre, c’è poco da fare, e se per tutta la prima parte dellaodierna disono stata lì ad inveire contro Lavinia Mauro, quando poi vedo una persona piangere, e mi sembravano lacrime comunque sincere, di sincera delusione, un po’ mi dispiaccio sempre. Il problema di base, inutile manco dirlo, è che un trono non può durare quasi 7 mesi, se dura così tanto scadere nel surreale e nel poco credibile diventa quasi automatico, ma l’altro grande problema del trono di Lavinia è proprio Lavinia. Non solo per il modo di fare petulante, non solo per l’infantilità (che a 26 anni non manco più tanto giustificabile), ma anche, e forse soprattutto, per il tipo di approccio insano che sembra avere rispetto alle relazioni. Dopo aver passato mesi a sentirla lamentarsi con Alessio ...

