Uomini e Donne | Lavinia Mauro presa di mira sul web per colpa di Alessio il rosso

In questa nuova puntata di Uomini e Donne, arriva l'ennesima segnalazione su Alessio il rosso: il web impazzisce, ma si scaglia contro Lavinia Mauro Lavinia ha già partecipato in passato a Uomini e Donne come corteggiatrice, ma questa volta la produzione ha deciso di sceglierla come tronista. Una ragazza decisamente particolare, bellissima, ma con tantissime fragilità. Dal primo momento ha la paura di sembrare arrogante e spocchiosa, ma in realtà la sua chiusura è dovuta a dei problemi legati all'ansia che Maria De Filippi, nel corso della trasmissione inizia a spiegare ai telespettatori che ancora non riescono a comprenderla. Da quel momento sembra che si sia sentita molto più sicura di sé. Ad aiutarla anche il tronista Federico ...

