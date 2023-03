Uomini e Donne, Lavinia Mauro abbandonata da Alessio Campoli: il corteggiatore è ancora in rapporti con l'ex? [VIDEO] (Di martedì 21 marzo 2023) Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Lavinia Mauro si è sentita abbandonata da Alessio Campoli, dopo l'ennesima segnalazione su di lui e la sua ex. Vediamo insieme cos'è successo. Leggi su comingsoon (Di martedì 21 marzo 2023) Nella puntata di, in onda oggi su Canale 5,si è sentitada, dopo l'ennesima segnalazione su di lui e la sua ex. Vediamo insieme cos'è successo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Nella Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, onoriamo donne e uomini… - MinisteroDifesa : 'Oggi ricordiamo il valore dei cittadini e delle donne e uomini in divisa che hanno perso la vita per mano delle ma… - matteosalvinimi : In ricordo di tutte le donne, gli uomini e i bambini vittime di mafia, camorra e ‘ndrangheta. Un profondo ringrazia… - lontanissimo_ : RT @Novella_2000: U&D, un discusso Cavaliere sta per debuttare al cinema con un film - pudipu : Sarà ma a me 'sta storia dell'utero in affitto e del trapianto di utero per permettere ad uomini che fanno il perco… -