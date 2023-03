Uomini e Donne, la clamorosa decisione della ‘non scelta’ Alice Bariciani. La rivedremo? (Di martedì 21 marzo 2023) Che fine ha fatto Alice Barisciani, che non è stata scelta da Federico Nicotera? Si è fatta risentire, rivelando come sta e un suo sogno. Uomini e Donne: le riflessioni di Alice La ragazza che l’ex tronista ha scartato in favore di Carola Carpanelli, ha rivelato di stare meglio anche di quanto prevedesse lei stessa. Ha spiegato quello che cerca in una relazione, ma ha anche lanciato una frecciatina a Federico: ritiene che abbia un’idea dell’amore diversa dalla propria, tuttavia si è mostrata subito conciliante, mostrando rispetto per la sua decisione di uscire da “Uomini e Donne” con Carola. Alice ha rimosso pure su Instagram ciò che c’è stato con Nicotera e ora è pronta a guardare avanti, anche grazie alle cose che sono emerse durante le loro ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 marzo 2023) Che fine ha fattoBarisciani, che non è stata scelta da Federico Nicotera? Si è fatta risentire, rivelando come sta e un suo sogno.: le riflessioni diLa ragazza che l’ex tronista ha scartato in favore di Carola Carpanelli, ha rivelato di stare meglio anche di quanto prevedesse lei stessa. Ha spiegato quello che cerca in una relazione, ma ha anche lanciato una frecciatina a Federico: ritiene che abbia un’idea dell’amore diversa dalla propria, tuttavia si è mostrata subito conciliante, mostrando rispetto per la suadi uscire da “” con Carola.ha rimosso pure su Instagram ciò che c’è stato con Nicotera e ora è pronta a guardare avanti, anche grazie alle cose che sono emerse durante le loro ...

