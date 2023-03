Uomini e donne, Gemma in lacrime e la colpa è di Silvio: “Mi hai rotto….” (Di martedì 21 marzo 2023) Durante l’ultima puntata di Uomini e donne dedicata alla dama Gemma e al cavaliere Silvio, le tensioni tra i due si sono fatte sempre più evidenti. Non è la prima volta che il cavaliere si mostra impaziente nel voler approfondire la loro frequentazione e le richieste del tutto fisiche di Silvio sembrano imbarazzare sempre più la dama. Nonostante i loro caratteri opposti, i due sembrano voler trovare un punto d’incontro, ma Silvio si dimostra sempre più deciso ad andare dritto al sodo, mentre Gemma vorrebbe approcciarsi con più romanticismo e cautela. Uomini e donne, cos’è successo tra Gemma e Silvio? Durante la puntata, Silvio si mostra stanco della solita routine e annuncia di non ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 marzo 2023) Durante l’ultima puntata didedicata alla damae al cavaliere, le tensioni tra i due si sono fatte sempre più evidenti. Non è la prima volta che il cavaliere si mostra impaziente nel voler approfondire la loro frequentazione e le richieste del tutto fisiche disembrano imbarazzare sempre più la dama. Nonostante i loro caratteri opposti, i due sembrano voler trovare un punto d’incontro, masi dimostra sempre più deciso ad andare dritto al sodo, mentrevorrebbe approcciarsi con più romanticismo e cautela., cos’è successo tra? Durante la puntata,si mostra stanco della solita routine e annuncia di non ...

