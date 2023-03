Uomini e Donne: commenti a caldo (21/03/2023) (Di martedì 21 marzo 2023) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 21 marzo 2023) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : 'Oggi ricordiamo il valore dei cittadini e delle donne e uomini in divisa che hanno perso la vita per mano delle ma… - matteosalvinimi : In ricordo di tutte le donne, gli uomini e i bambini vittime di mafia, camorra e ‘ndrangheta. Un profondo ringrazia… - mentecritica : Bambini costretti ad assistere allo stupro dei loro cari o a rimanere in un seminterrato per giorni insieme ai loro… - marisavillani : RT @deidda: ???? Oggi, 21 marzo, celebriamo la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Uomini e… - andrewsword2 : RT @j_enne: Mi fanno morire le sexcoach, nelle loro spiegazioni c'è sempre la convinzione implicita che le donne e gli uomini non capiscano… -