Uomini e Donne, Biagio Di Maro presto al cinema? L’ex cavaliere svela: “Ho iniziato a girare un bel film e…” (Di martedì 21 marzo 2023) Biagio di Maro è stato uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne e molto spesso le sue vicende sentimentali e le conoscenze con le varie Dame del parterre hanno tenuto banco al centro della studio. Almeno fino a quando il verace cavaliere napoletano non è stato invitato da Maria de Filippi e dagli opinionisti a lasciare il programma, poiché le sue conoscenze non si tramutavano mai in una relazione seria e duratura. Da allora Biagio è molto attivo sui social, in particolare su TikTok dove pubblica spesso video ironici riguardanti la sua partecipazione a Uomini e Donne, ma anche momenti della sua vita quotidiana e frecciatine agli opinionisti del programma, in particolare Tina, con la quale ha più volte avuto degli scontri. Nelle ultime ore ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 marzo 2023)diè stato uno dei protagonisti del Trono Over die molto spesso le sue vicende sentimentali e le conoscenze con le varie Dame del parterre hanno tenuto banco al centro della studio. Almeno fino a quando il veracenapoletano non è stato invitato da Maria de Filippi e dagli opinionisti a lasciare il programma, poiché le sue conoscenze non si tramutavano mai in una relazione seria e duratura. Da alloraè molto attivo sui social, in particolare su TikTok dove pubblica spesso video ironici riguardanti la sua partecipazione a, ma anche momenti della sua vita quotidiana e frecciatine agli opinionisti del programma, in particolare Tina, con la quale ha più volte avuto degli scontri. Nelle ultime ore ...

