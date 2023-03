Uomini e Donne anticipazioni: smacco per Lavinia, lui non si presenta in studio (Di martedì 21 marzo 2023) Lo scorso weekend è stato segnato dalle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne: ecco cosa è successo. L’attenzione è puntata su Lavinia Mauro, la cui scelta sembra compromessa soprattutto dopo ciò di cui è venuta a conoscenza. Di seguito, le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni. Nel corso delle precedenti puntate, il pubblico di Uomini e Donne ha assistito all’attesissima scelta di Federico Nicotera. Il 25enne romano ha deciso di uscire dalla trasmissione al fianco di Carola Carpanelli, che a sua volta ha gli ha rifilato un sentito “sì”. Dopo l’abbandono volontario di Federica Aversano e Federico Dainese, il tronista è stato il primo della “vecchia guardia” a uscire in coppia. Ora, l’attenzione è tutta puntata su Lavinia Mauro. Cosa è accaduto ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 marzo 2023) Lo scorso weekend è stato segnato dalle registrazioni delle nuove puntate di: ecco cosa è successo. L’attenzione è puntata suMauro, la cui scelta sembra compromessa soprattutto dopo ciò di cui è venuta a conoscenza. Di seguito, leriportate da Lorenzo Pugnaloni. Nel corso delle precedenti puntate, il pubblico diha assistito all’attesissima scelta di Federico Nicotera. Il 25enne romano ha deciso di uscire dalla trasmissione al fianco di Carola Carpanelli, che a sua volta ha gli ha rifilato un sentito “sì”. Dopo l’abbandono volontario di Federica Aversano e Federico Dainese, il tronista è stato il primo della “vecchia guardia” a uscire in coppia. Ora, l’attenzione è tutta puntata suMauro. Cosa è accaduto ...

