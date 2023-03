Uomini e Donne, anticipazioni 21 marzo: Gianni conferma la segnalazione su Alessio Corvino, che poi se ne va (Di martedì 21 marzo 2023) Uomini e Donne, anticipazioni 21 marzo: la puntata di oggi sarà dedicata al trono di Lavinia Mauro… Cosa succederà? Iniziamo a dire che lei avrà problemi con il corteggiatore Alessio Corvino. Uomini e Donne, anticipazioni 21 marzo: le esterne di Lavinia La tronista continua a vedere i suoi corteggiatori Alessio Campoli ed Alessio Corvino fuori da “Uomini e Donne“. Particolarmente bella l’ultima esterna col primo, con cui si è confidata ancora di più sui suoi ormai famosi attacchi di panico e non solo. Poi i due si sono baciati. Idem con Alessio Corvino, ma con lui ci saranno discussioni in ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 marzo 2023)21: la puntata di oggi sarà dedicata al trono di Lavinia Mauro… Cosa succederà? Iniziamo a dire che lei avrà problemi con il corteggiatore21: le esterne di Lavinia La tronista continua a vedere i suoi corteggiatoriCampoli edfuori da ““. Particolarmente bella l’ultima esterna col primo, con cui si è confidata ancora di più sui suoi ormai famosi attacchi di panico e non solo. Poi i due si sono baciati. Idem con, ma con lui ci saranno discussioni in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : Bambini costretti ad assistere allo stupro dei loro cari o a rimanere in un seminterrato per giorni insieme ai loro… - AntonellaNapoli : 81 non è un numero, 81 sono vite di uomini, donne, bambini che non potranno mai raccontare le loro storie di dolor… - matteosalvinimi : Questa mattina al porto di Trieste insieme a donne e uomini della Guardia Costiera. Orgoglioso, da ministro delle I… - Fronte_diclasse : RT @sempregilda: @Fronte_diclasse Non hanno Uomini e donne - MarioButi1 : @Curini Per aiutare i NEGRI responsabili dei reati minori e aiutare il BLM. Però occhio: gli americani sono tutti b… -