Uomini e Donne, Alice Barisciani prende una drastica decisione dopo la scelta: ecco cosa farà (Di martedì 21 marzo 2023) dopo che Federico Nicotera ha scelto Carola Carpanelli, la corteggiatrice scartata, Alice Barisciani ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, dove ha parlato della sua delusione e delle sue emozioni dopo il triste accaduto. Sebbene ci avesse sperato molto, la ragazza ha ammesso di aver avuto dei dubbi fin dall’inizio e di non aver mai creduto veramente di poter essere la scelta del tronista. Nonostante tutto, però, Alice ha deciso di non arrendersi e di guardare avanti, dando una drastica svolta alla sua vita. Ma di cosa si tratta in particolare? Uomini e Donne, Alice Barisciani pronta a ripartire: la sua ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 marzo 2023)che Federico Nicotera ha scelto Carola Carpanelli, la corteggiatrice scartata,ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale di, dove ha parlato della sua delusione e delle sue emozioniil triste accaduto. Sebbene ci avesse sperato molto, la ragazza ha ammesso di aver avuto dei dubbi fin dall’inizio e di non aver mai creduto veramente di poter essere ladel tronista. Nonostante tutto, però,ha deciso di non arrendersi e di guardare avanti, dando unasvolta alla sua vita. Ma disi tratta in particolare?pronta a ripartire: la sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : In ricordo di tutte le donne, gli uomini e i bambini vittime di mafia, camorra e ‘ndrangheta. Un profondo ringrazia… - BentivogliMarco : Sono donne e uomini coraggiosi e capaci. Sono sindaci dei comuni ucraini delle zone di confine. Quelle più esposte… - mentecritica : Bambini costretti ad assistere allo stupro dei loro cari o a rimanere in un seminterrato per giorni insieme ai loro… - zazoomblog : Uomini e Donne Biagio Di Maro presto al cinema? L’ex cavaliere svela: “Ho iniziato a girare un bel film e…” -… - DFRussogennaro : @Misurelli77 Ma nemmeno figlio di due donne o di due uomini. Mo vedi tu -