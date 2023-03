UniBg | dialogo con l’esperto di relazioni internazionali Vittorio Emanuele Parsi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 marzo 2023) Bergamo. Il nostro tempo ci mette di fronte ai segni evidenti di un cambiamento di portata epocale. Con quali strumenti possiamo leggere la trasformazione? Le idee e le categorie con cui abbiamo messo in forma sino ad ora l’esperienza del tempo, l’interpretazione del passato e la comprensione del presente, sono ancora valide? A queste domande è dedicato il ciclo di letture pubbliche “Leggere il contemporaneo”, che l’Università degli studi di Bergamo dedica ai suoi studenti e ai cittadini per contribuire a fornire le chiavi di lettura per interpretare i segni del tempo nuovo.die direttore dell’Alta scuola di economia e(Aseri) all’Università Cattolica di Milanosarà ...