Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Billa42_ : Ungheria pone il veto alla dichiarazione congiunta dell'UE sul mandato d’arresto di Putin? - 76Pier : RT @giusepp13624812: L'Ungheria pone il veto alla pubblicazione dell'UE sull'emissione del mandato della Corte penale internazionale per l'… - giusepp13624812 : L'Ungheria pone il veto alla pubblicazione dell'UE sull'emissione del mandato della Corte penale internazionale per… - baiiizuooo : @Sacthoth_ @jacopocoghe Mettere nello stesso gruppo “autoritario” Russia e Ungheria è sintomo di una superficialità… - ciccapeppe : 12 Marzo - III^ di Quaresima 'La scienza non risolve i problemi che l'uomo le pone, ma quelli che essa stessa si po… -

Repubblicadue domande alle istituzioni: "C'è qualcuno al Viminale Chi spegne la musica al ... abbiamo visto che cosa è accaduto in paesi come la Polonia, l'e la Turchia: dobbiamo ...Un fatto importante, che siin continuità con quanto accaduto il 16 marzo scorso al congresso ... l'Italia come l'No ai diritti dei figli di coppie gay, schiaffo del governo 'patriota' ...Bulgaria,, Lituania e Polonia hanno quindi sottoscritto un patto interno e chiesto alla ...e la proposta di 'tassa di flessibilità' che costituisce un 'onere finanziario sproporzionato' e...

Ungheria sempre più isolata. Orbán: "Ho finito gli alleati" Euronews Italiano

I ministri Bulgaria, Ungheria, Lituania Polonia contro rinnovo accordi UE di Ursula von der Leyen, troppo favorevoli a Pfizer: non nell’interesse dei cittadini ...