Under 21, Baldanzi: “Un orgoglio e una felicità assurda per la mia famiglia. Voglio continuare a sognare” (Di martedì 21 marzo 2023) A piccoli passi verso il grande calcio. Questa potrebbe essere la sintesi perfetta del percorso che sta compiendo Tommaso Baldanzi che a quasi 20 anni (il prossimo giovedì 23 marzo) si sta prendendo la scena del calcio italiano. Il trequartista dell’Empoli è sicuramente una delle più belle sorprese per il nostro calcio di questa stagione in corso. Per quello che di buono fatto ad Empoli, Baldanzi è stato convocato da Nicolato in Under 21. Ai microfoni di Figc.it ha rilasciato queste dichiarazioni. Sulla chiamata in Under 21: “Indossare la maglia della Nazionale ogni volta è un’emozione nuova, così come è un grande orgoglio rappresentare un popolo intero. Sono molto contento di essere qui e spero di dare un aiuto alla squadra. Vivo questo momento con grande entusiasmo ma con umiltà e serenità. Devo ... Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) A piccoli passi verso il grande calcio. Questa potrebbe essere la sintesi perfetta del percorso che sta compiendo Tommasoche a quasi 20 anni (il prossimo giovedì 23 marzo) si sta prendendo la scena del calcio italiano. Il trequartista dell’Empoli è sicuramente una delle più belle sorprese per il nostro calcio di questa stagione in corso. Per quello che di buono fatto ad Empoli,è stato convocato da Nicolato in21. Ai microfoni di Figc.it ha rilasciato queste dichiarazioni. Sulla chiamata in21: “Indossare la maglia della Nazionale ogni volta è un’emozione nuova, così come è un granderappresentare un popolo intero. Sono molto contento di essere qui e spero di dare un aiuto alla squadra. Vivo questo momento con grande entusiasmo ma con umiltà e serenità. Devo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elCamilla23 : @NicoSchira fagioli udogie e baldanzi in under 21 - Zcfnews : Nazionale Under 21. Doppia amichevole con Serbia e Ucraina. Cinque novità per Nicolato: Coppola, Pierozzi, Zapelli,… - infoitsport : Italia Under 21, c'è Baldanzi tra i 28 di Nicolato per le amichevoli con Ucraina e Serbia - infoitsport : I convocati dell'Under 21: prima chiamata per Baldanzi, Fabbian e Zapelli - Ric_c4rdo : @Nerazzurroo1908 Chi lo sa? Baldanzi pure lui ancora in under 21, ma va detto che il centrocampo dell’Italia è mess… -