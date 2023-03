Una gara di corsa che finiscono in pochissimi (Di martedì 21 marzo 2023) La Barkley Marathons è strampalata nell'organizzazione ed estrema per il suo percorso: quest'anno, per la prima volta dal 2017, qualcuno l'ha finita Leggi su ilpost (Di martedì 21 marzo 2023) La Barkley Marathons è strampalata nell'organizzazione ed estrema per il suo percorso: quest'anno, per la prima volta dal 2017, qualcuno l'ha finita

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Focus_it : Un team di archeologi lancia una sfida: aiutare l'intelligenza artificiale a leggere il testo celato nei rotoli car… - AndreaDianetti : La questione ascolti, comincia a diventare patologica. Non è che se una cosa piace a 10 persone e 13 guardano altr… - Agenzia_Ansa : La miniera dismessa di Sos Enattos, a Lula, in una zona poco popolata della Sardegna e Limburg, in Olanda sono le d… - KyoshiroMibu023 : @SmilexTech Tra ieri ed oggi si è paragonato il vantaggio RB a quello Mercedes del 2014, in alcune circostanze si m… - lxclercs : RT @_Semino_: Io non la supererò mai la sua vittoria a Monza dopo una gara mostruosa -