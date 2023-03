Una barca di soldi per il Napoli: ecco quanto ha guadagnato De Laurentiis (Di martedì 21 marzo 2023) Aurelio De Laurentiis ha guadagnato una barca di soldi in Champions League: ecco quanto ha guadagnato il Napoli La Champions League sta portando milioni nelle casse del Napoli. A rivelare la cifra esatta guadagnata fino a questo momento è Fabrizio Vettosi, esperto di finanza applicata al calcio, ai microfoni di Radio Marte: “I Quarti di Finale, tolto l’incasso della partite in casa, valgono al Napoli 10 milioni e 600 mila euro, ma si portano dietro anche qualche vantaggio in più: il Napoli ha disputato altre due partite e questo va a pesare nel market pool. Ad oggi, il Napoli ha già incassato circa 73 milioni di euro, esclusi sempre gli incassi delle partite, con i quali siamo vicini ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 marzo 2023) Aurelio Dehaunadiin Champions League:hailLa Champions League sta portando milioni nelle casse del. A rivelare la cifra esatta guadagnata fino a questo momento è Fabrizio Vettosi, esperto di finanza applicata al calcio, ai microfoni di Radio Marte: “I Quarti di Finale, tolto l’incasso della partite in casa, valgono al10 milioni e 600 mila euro, ma si portano dietro anche qualche vantaggio in più: ilha disputato altre due partite e questo va a pesare nel market pool. Ad oggi, ilha già incassato circa 73 milioni di euro, esclusi sempre gli incassi delle partite, con i quali siamo vicini ...

