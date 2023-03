Un posto al sole, arriva la tata Emilia: è l’attrice sannita Assunta Maria Berruti (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa puntata di ieri sera di Un posto al sole, la numero 6.156 per una delle soap più longeve della televisione italiana, ha sancito il debutto di un attrice beneventana. Sul piccolo schermo è infatti comparsa Assunta Maria Berruti, chiamata a interpretare il ruolo della tata Emilia. Nei panni di una baby sitter, l’attrice formatasi alla Solot, ha fatto il suo “esordio” nello sceneggiato in onda su Rai Tre. Apprezzata attrice e insegnante di teatro, la Berruti è stata in passato tra i protagonisti del cortometraggio “Nel nome del padre“, realizzato dal regista sannita Valerio Vestoso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa pundi ieri sera di Unal, la numero 6.156 per una delle soap più longeve della televisione italiana, ha sancito il debutto di un attrice beneventana. Sul piccolo schermo è infatti comparsa, chiamata a interpretare il ruolo della. Nei panni di una baby sitter,formatasi alla Solot, ha fatto il suo “esordio” nello sceneggiato in onda su Rai Tre. Apprezzata attrice e insegnante di teatro, laè sin passato tra i protagonisti del cortometraggio “Nel nome del padre“, realizzato dal registaValerio Vestoso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bubinoblog : UN POSTO AL SOLE, TRAME 27-31 MARZO 2023: SCOPPIA LA TENSIONE TRA MARINA E ROBERTO #UnPostoAlSole #UPAS - redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - chimaieno : RT @rvenoir3: Siamo i soli svegli in tutto l’universo E non conosco ancora bene il tuo deserto Forse è in un posto del mio cuore Dove il so… - raisostenibile : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole, completa di #audiodescrizione e #sottotitoli, online per voi com… - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole, completa di #audiodescrizione e #sottotitoli, online p… -