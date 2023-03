Un museo per Pietro Mennea, il più grande atleta italiano di tutti i tempi (Di martedì 21 marzo 2023) L’Italia ricorda il grande Pietro Mennea nel decimo anniversario della sua morte prematura. E’ stata annunciata la creazione di un museo intitolato a Pietro Mennea il cui ricordo è ancora vivo tra coloro che si sono entusiasmati per le sue grandi imprese sportive. Il museo Pietro Mennea sarà allestito nello Stadio dei Marmi adiacente lo Stadio Olimpico di Roma (leggi di più). E’ un tributo giusto a Pietro Mennea che è stato un grandissimo campione e prima ancora un grandissimo uomo. Pietro Mennea è partito da Barletta per raggiungere le vette più alte dell’atletica: la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca, il primato mondiale sui duecento metri ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 marzo 2023) L’Italia ricorda ilnel decimo anniversario della sua morte prematura. E’ stata annunciata la creazione di unintitolato ail cui ricordo è ancora vivo tra coloro che si sono entusiasmati per le sue grandi imprese sportive. Ilsarà allestito nello Stadio dei Marmi adiacente lo Stadio Olimpico di Roma (leggi di più). E’ un tributo giusto ache è stato un grandissimo campione e prima ancora un grandissimo uomo.è partito da Barletta per raggiungere le vette più alte dell’atletica: la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca, il primato mondiale sui duecento metri ...

