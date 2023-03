“Un caos, roba mai vista”. UeD, panico per il nuovo tronista Luca Daffré: è successo nel dietro le quinte (Di martedì 21 marzo 2023) Luca Daffrè è il nuovo tronista di Uomini e Donne. La notizia era stata data dal sito Isa&Chia, che sul suo account social aveva pubblicato alcune immagini del ‘provino’. Il nuovo tronista è infatti Luca Daffrè, prima come tentatore a Temptation Island e poi come corteggiatore a Uomini e Donne. Nel programma di Maria De Filippi, il nuovo tronista Luca Daffrè è stato protagonista due volte, corteggiando due grandi protagoniste dello show come Teresa Langella e Angela Nasti. Lo scorso anno ha partecipato all’Isola dei Famosi ed è arrivato secondo alle spalle del vincitore, l’attore Nicolas Vaporidis. Leggi anche: “Salta la scelta”. caos a UeD, doccia gelata per Lavinia: la notizia più brutta per la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 marzo 2023)Daffrè è ildi Uomini e Donne. La notizia era stata data dal sito Isa&Chia, che sul suo account social aveva pubblicato alcune immagini del ‘provino’. Ilè infattiDaffrè, prima come tentatore a Temptation Island e poi come corteggiatore a Uomini e Donne. Nel programma di Maria De Filippi, ilDaffrè è stato protagonista due volte, corteggiando due grandi protagoniste dello show come Teresa Langella e Angela Nasti. Lo scorso anno ha partecipato all’Isola dei Famosi ed è arrivato secondo alle spalle del vincitore, l’attore Nicolas Vaporidis. Leggi anche: “Salta la scelta”.a UeD, doccia gelata per Lavinia: la notizia più brutta per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IMdada99 : coppa Italia contro questi? L'Inter dovrebbe scatenare il caos per sta roba qui altrimenti ditemi il senso di gioca… - tommasominard : riascoltando per l'ennesima volta Caos - fibra album fico ma boh roba varia, + commerciale del solito ma bello. - sarabrgrx : fosse successa sta roba di alonso a charles sarei andata in strada con fumogeni e bombe a mano però non c'è spazio… - pasquale_caos : @Giosue38964236 Ho visto l’Argentina dell’86 oggi questo ragazzo tanta roba, che giocatore ???? - Sangheli3 : @MauroGiubileo @TeresaBellanova Ma il Jobs Act ha due criticità: A) caos sui contratti per la bassa manovalanza (es… -