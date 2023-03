Ultime Notizie – “Russia e Cina vogliono mondo con loro regole”

(Di martedì 21 marzo 2023) ”Lanon ha una posizione imparziale rispetto al conflitto ucraino” e ”se volesse svolgere davvero un ruolo costruttivo dovrebbe portare laa mettere fine alla guerra”. Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, boccia la posizione che il presidente cinese Xi Jinping ha illustrato a Mosca, dopo l’incontro con Vladimir Putin, che ha espresso un giudizio positivo sul piano cinese per porre fine al conflitto. Secondo Xi, Pechino ha una ”posizione imparziale” rispetto alla guerra e sta ”promuovendo in modo attivo la ripresa dei negoziati” tra Kiev e Mosca ”per la risoluzione della crisi ucraina”. La Casa Bianca, attraverso le parole di Kirby, afferma laconicamente che ”e lavorrebbero che ilandasse secondo le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - PianetaMilan : Luis Enrique al @acmilan per il post Pioli? Carriera, modulo e curiosità #SempreMilan #MIlan #ACMilan #Pioli… - CalcioWeb : Le ultime notizie sul futuro di #Pogba: le voci sulla rescissione con la #Juventus e la prossima destinazione - lookati_inside : @harmanleroux @putino - redazionerumors : Nella Casa del Gf Vip Nikita Pelizon ha scritto una lettera emozionante ad Antonella Fiordelisi, eliminata inaspett… -

L'instabilità nel settore finanziario nelledue settimane alza la posta in gioco per la decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve di mercoledì. A partire da lunedì, secondo lo ...Clicca su foto allegate per vedere: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle... Tammy Abraham resta uno degli indiziati eccellenti a partire in estate, soprattutto dopo le... Leggi i commenti News as roma: tutte le21 marzo 2023

Covid, Gimbe: "Stabili contagi, decessi e terapie intensive nell'ultima settimana". LIVE Sky Tg24

Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Caro direttore, «Accelerare il cambiamento» è il titolo della Giornata Mondiale dell’Acqua ...L’ultima puntata di Raw andata in onda su USA Network lunedì 20 marzo ha registrato 1.771.000 telespettatori. Il dato è in leggero rialzo rispetto a quello della settimana scorsa, quando lo show rosso ...