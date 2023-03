Ultime Notizie Roma del 21-03-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale Nuovo appuntamento con l’informazione L’Italia ha tutte le carte in regola per recitare una roba un ruolo da protagonista e non da comprimario così il premier Giorgia Meloni aperto le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Europeo di giovedì e venerdì il prossimo Consiglio il terzo per questo governo ha nella sua agenda sfide prioritarie per l’Unione Europea Ucraina emigrazione energia in questa fase complessa per gli europei Chiama al compito più Arduo degli ultimi decenni assicurare la sicurezza proteggere il tessuto economico predisporre cambiamenti radicali che potrebbero profilarsi nei nuovi equilibri globali aggiunto Spiegami i punti per l’Italia un caccia Russo intercettati Bombardieri strategici b-52h americani che volavano in direzione del Confine Russo il jazz è ...