Ultime Notizie Roma del 21-03-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio perdono in stile significato della cattura di Matteo Messina Denaro è chiederci come questa latitanza nascondo altre latitante cioè quella di chi avrebbe dovuto fare di più la propria parte l’ho detto il presidente e fondatore di libera al corteo in memoria delle vittime Innocenti della mafia partito da Corso Venezia a Milano non è possibile che una persona per 30 anni si è latitante aggiunto da Casal di Principe il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che la mafia violenza anzitutto viltà e che l’indifferenza si avvicina alla complicità ancora protagonista oltre 13 chili di droga tra cocaina e marijuana di pacchetti con la foto del box sono stati sequestrati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile i militari hanno scoperto un deposito ...