Ultime Notizie Roma del 21-03-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 marzo 2023)dailynews radiogiornale Pensiamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione martedì 21 marzo Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno tensione in Francia almeno 142 persone sono state fermate ieri a Parigi dove secondi media quasi 2020 sono scesi in strada per mantenere l’ordine oltre a Parigi e Strasburgo manifestazioni sono avvenuti a Digione dove circa 200 persone hanno manifestato alcune col volto coperto incappucciate gridando odiamo la polizia la manifestazione è stata dispersa intorno alle 21 e la può effettuare ho due Fermi decine di persone sono state arrestate in modo violento e sentiamo la fine è immediata degli arresti a protestato il leader della sinistra radicale la violenza dopo il voto favorevole al governo la rabbia contro Macron in pochi minuti la maggioranza del paese non accetta il responso per lamentare che per solo nove voti ha ...