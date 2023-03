Ultime Notizie – “Pagati i trafficanti anche dopo la strage”

(Di martedì 21 marzo 2023) Sono rimasti vivi per miracolo, quella notte tra il 25 e il 26 febbraio scorso, quando l’imbarcazione su cui si trovavano andò in frantumi davanti alle coste di Steccato di Cutro (Crotone). Alcuni attaccati a un pezzo di legno, altri perché trascinati dalle onde a riva. Un’ottantina di persone sono riuscite a salvarsi, mentre altre cento almeno sono morte annegate. Finora sono 88 le vittime accertate, e altre 20 circa disperse. Tra loro tanti bambini. Adesso si scopre, stando al racconto di un superstite, che i familiari dei sopravvissuti,il loro arrivo, avrebbero pagato lo stesso il viaggio aidi esseri umani.la. Non si sa se tutta la somma o il saldo. A dirlo, ascoltato questa mattina dalla gip del Tribunale dei minori di Catanzaro, nell’incidente probatorio del procedimento a carico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - voltimumit : Comoli Ferrari ?? - Mirandola59 : RT @kiara86769608: ULTIME NOTIZIE: Il portavoce della Casa Bianca John Kirby afferma che poiché l'Ucraina è una nazione libera, indipendent… - corgiallorosso : #Karsdorp operato al menisco: rischia un mese di stop -

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 22 marzo torna Wired ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 22 marzo torna Wired ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ..."La solidita' dei bilanci delle banche e' stata un fattore cruciale per superare le turbolenze che si sono manifestate sui mercati finanziari nellesettimane". Lo ha detto il responsabile ...

Covid, Gimbe: "Stabili contagi, decessi e terapie intensive nell'ultima settimana". LIVE Sky Tg24

Loro lo hanno assunto per questo, se ti fai raggiungere sul 3-3 dall’ultima in classifica le cose non sono a posto. Le cose sono due: o licenziamento o dimissioni. So che Luis Enrique è stato già ...Il centrocampista a disposizione dopo la sosta Roma, 21 mar. – L’Atalanta arriva alla sosta per le Nazionali con la che dà una boccata di ossigeno alla squadra di Gasperini. Altre buone notizie giung ...