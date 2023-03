Ultime Notizie – “Mancano 400mila profili nelle imprese” (Di martedì 21 marzo 2023) In Italia Mancano “400mila profili per il lavoro nelle imprese”. Così a Rtl il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, sottolineando che “bisogna pensare ad un sistema formativo che vada incontro alle esigenze dell’industria”. “Negli ultimi anni – osserva – abbiamo cambiato 18 ministri e ognuno ha fatto la sua riforma ma ci vogliono 5 anni per completare un percorso formativo”, afferma Bonomi osservando che c’è anche un problema demografico: “Il Paese sta invecchiando. E questo significa mettere in campo politiche sociali e poi affrontare anche il tema dell’immigrazione”. Bisogna infatti “entrare nelle dinamiche dell’immigrazione”, ma “purtroppo siamo un Paese” dove “non si entra nel merito e ogni volta che qualcuno parla di immigrazione si viene tacciati di essere xenofobi o ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 marzo 2023) In Italiaper il lavoro”. Così a Rtl il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, sottolineando che “bisogna pensare ad un sistema formativo che vada incontro alle esigenze dell’industria”. “Negli ultimi anni – osserva – abbiamo cambiato 18 ministri e ognuno ha fatto la sua riforma ma ci vogliono 5 anni per completare un percorso formativo”, afferma Bonomi osservando che c’è anche un problema demografico: “Il Paese sta invecchiando. E questo significa mettere in campo politiche sociali e poi affrontare anche il tema dell’immigrazione”. Bisogna infatti “entraredinamiche dell’immigrazione”, ma “purtroppo siamo un Paese” dove “non si entra nel merito e ogni volta che qualcuno parla di immigrazione si viene tacciati di essere xenofobi o ...

Agguato a Torre Annunziata, pregiudicato ferito con quattro colpi di pistola davanti al cimitero Sparatoria non lontano dal cimitero, ferito pregiudicato per droga. È vivo per miracolo Luigi Guarro , 44enne di Torre Annunziata con diversi precedenti alle spalle. Nella tarda serata i carabinieri ... Scontri ultras tra tifosi Napoli e Roma, 33 perquisizioni Per lo scontro tra le tifoserie del Napoli e della Roma, avvenuti lo scorso 8 gennaio, all'area di servizio di Badia Al Pino lo scorso 8 gennaio, gli agenti della Digos delle questure di Roma, Napoli ... Sorrento, fermati tre studenti con hashish davanti alla scuola I carabinieri della compagnia di Sorrento hanno effettuato un servizio a largo raggio volto al contrasto dello spaccio di droga nelle vicinanze delle scuole. Durante il controllo erano presenti anche ... Sparatoria non lontano dal cimitero, ferito pregiudicato per droga. È vivo per miracolo Luigi Guarro , 44enne di Torre Annunziata con diversi precedenti alle spalle. Nella tarda serata i carabinieri ...Per lo scontro tra le tifoserie del Napoli e della Roma, avvenuti lo scorso 8 gennaio, all'area di servizio di Badia Al Pino lo scorso 8 gennaio, gli agenti della Digos delle questure di Roma, Napoli ...I carabinieri della compagnia di Sorrento hanno effettuato un servizio a largo raggio volto al contrasto dello spaccio di droga nelle vicinanze delle scuole. Durante il controllo erano presenti anche ... Covid, Gimbe: "Stabili contagi, decessi e terapie intensive nell'ultima settimana". LIVE Sky Tg24 Blog: Le 10 sentenze della 27esima giornata! Esattamente, questo è l'altro grande punto che separa il Milan dello scorso anno al Milan attuale. Negli ultimi 2 anni la squadra non si è mai risparmiata, ha fatto della fame e della voglia le sue ... Antonio Conte verso l’esonero dal Tottenham: presto l’ufficialità Se fino a qualche settimana fa il Tottenham era convinto di avanzare a Conte il rinnovo di contratto, gli ultimi fatti hanno cambiato drasticamente la situazione. In realtà, il tecnico ex Juventus e ... Esattamente, questo è l'altro grande punto che separa il Milan dello scorso anno al Milan attuale. Negli ultimi 2 anni la squadra non si è mai risparmiata, ha fatto della fame e della voglia le sue ...Se fino a qualche settimana fa il Tottenham era convinto di avanzare a Conte il rinnovo di contratto, gli ultimi fatti hanno cambiato drasticamente la situazione. In realtà, il tecnico ex Juventus e ...